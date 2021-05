“Bella come il sole” Cristina Marino incanta Instagram: romantica e sensuale – FOTO

Cristina Marino a un giorno dal suo compleanno inizia a festeggiare, e lo fa in grande stile. Il look per l’occasione è un’esplosione di femminilità che investe il web: favolosa

Occhioni da cerbiatto, labbra carnose, capelli biondi e irresistibilmente messy, Cristina Marino ha tutte le caratteristiche per distinguersi, che rendono la sua già straordinaria bellezza qualcosa di unico e raro.

Ma a emergere è soprattutto il fascino davvero esclusivo, che evidenzia l’innata sensualità dell’attrice, paragonata da molti all’iconica Brigitte Bardot in una nuova e potentissima versione.

Molto seguita sui social, oltre a dedicarsi alla recitazione, è una blogger estremamente apprezzata, e su Instagram conta 487 mila followers che ne ammirano gli scatti. Ma per quanto l’immagine giochi un ruolo importante nel mondo del web o del cinema, ci tiene a sottolineare che oltre l’estetica a tutti visibile c’è molto di più.

Una donna forte e intraprendente, che non vede mezze misure, ma soprattutto indipendente. Aveva solo 16 anni quando iniziava a lavorare, e 18 quando otteneva la sua prima parte in un film, “Amore 14” di Federico Moccia.

Oggi ne ha quasi 31, da compiere proprio allo scoccare del 31 maggio, ed è madre, moglie e una donna professionalmente affermata. I motivi per festeggiare sono tanti, e per questo inizia un giorno prima, cogliendo l’occasione per indossare un look da favola, che incanta i fan.

Cristina Marino, romantica incantevole bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Onde dolci e perfette le incorniciano il viso nel caratteristico biondo della chioma, che si rivolge all’obiettivo in un’enigmatica quanto sexy espressione. Lo sguardo è fiero e il disegno delle labbra raccoglie il focus sul volto, mentre la scelta dell’abito le conferisce un’aurea di travolgente charme.

Spalle scoperte, maniche a sbuffo, corpino aderente che evidenzia la linea del décolleté e della vita, aprendosi in una gonna morbida e plissettata verso i bordi, il tutto condito dalla romantica scelta del pesca come tonalità, colore perfetto per far risplendere la sua bellezza: Cristina Marino stupisce e strega il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Luce che anche i fan non possono fare a meno di notare, irradiati dalla sua immagine, e qualcuno commenta: “Sei bella come il sole“, una naturale e inevitabile constatazione.