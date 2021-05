“Domenica In”, Anna Tatangelo confessa l’addio a Gigi: “E’ stato difficile”

Anna Tatangelo, ospite di “Domenica In”, ha raccontato a Mara Venier tutti i dettagli sul nuovo disco e sull’addio a Gigi D’Alessio: “E’ stato difficile”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La loro storia d’amore, nata oltre 15 anni fa, aveva fatto sognare milioni di telespettatori. Lei una giovanissima cantante emergente, reduce dalla vittoria di “Sanremo giovani”, conseguita nel 2002; lui un artista con una carriera solida e già avviata. Dopo anni di convivenza ed un amore suggellato dall’arrivo del figlio Andrea, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti addio lo scorso anno, fra lo stupore del pubblico.

Ad oggi, la cantante di Sora sembra essere completamente rinata. Il suo ottavo album in studio, dal titolo “Annazero“, è stato rilasciato venerdì 28 maggio, ma sta già registrando un clamoroso successo di vendite. Ospite di “Domenica In“, la bellissima Anna ha avuto modo di parlare del nuovo disco e di tutti i dettagli che si celano dietro alla sua realizzazione. Interrogata dalla conduttrice anche in merito alla propria vita privata, la Tatangelo non ha potuto far a meno di accennare alla rottura con Gigi D’Alessio: la verità è finalmente emersa.

NON PERDERTI ANCHE —> Anna Tatangelo ricomincia da se stessa e riparte da zero. Per lei solo grandi successi

“Domenica In”, Anna Tatangelo e il nuovo inizio dopo l’addio a Gigi: “E’ stato difficile”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

NON PERDERTI ANCHE —> Mara Venier in lacrime a Domenica In: “Le sue ultime parole”

Splendida e raggiante come non era mai apparsa prima d’ora, Anna Tatangelo è stata accolta con grande entusiasmo da Mara Venier, padrona di casa di “Domenica In“. Dopo averla fatta accomodare, la conduttrice le ha immediatamente domandato del nuovo disco, rilasciato lo scorso venerdì e già in testa alle classifiche musicali. “Annazero… Si ricomincia daccapo Mara” – ha detto la cantante, spiegando il titolo dell’album – “Sono una Anna diversa e più consapevole, al di là della vita privata. Ho voglia di rimettermi in gioco“.

L’artista di Sora ha confessato alla Venier di aver trascorso due anni per niente semplici. La separazione da Gigi, concretizzatasi nel periodo in cui è esplosa la prima ondata pandemica, l’aveva messa a dura prova. “Separazione, trasloco, bambino, pandemia… Sono stati due anni difficili, ma senza dubbio la musica mi ha aiutata tantissimo“, ha aggiunto la cantante, che spesso si è anche ritrovata a dover subire gli attacchi di alcuni utenti. “Oggi ci sono gli haters, in passato c’era una parte del giornalismo che mi tormentava“: una confessione spiazzante, quella dell’artista, che ha ammesso di aver sofferto i rumors e il gossip che non sembravano darle tregua.

Ad oggi, Anna non esclude di potersi rifare una vita, essendo ancora molto giovane: la priorità, tuttavia, va solo alla musica e al suo lavoro. Quando la Venier l’ha incalzata a proposito di Gigi D’Alessio, l’artista non ha potuto esimersi dal rispondere: “Rifarei tutto, dall’inizio alla fine. Ringrazierò sempre Gigi, con lui sono cresciuta e ho un figlio“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La Tatangelo, confidandosi con la presentatrice, non ha nascosto di credere ancora nell’amore. Ora che ha finalmente ritrovato il proprio equilibrio e la propria serenità, Anna è pronta a ricominciare “da zero” sotto ogni punto di vista.