Gratta e vinci della svolta. Un uomo ha portato a casa la straordinaria cifra di 300.000 euro che potrà cambiargli la vita. Scopriamo chi sia e dove è successo il fatto

La forte crisi economica dovuta alla pandemia che stiamo ancora fronteggiando ha lasciato sul lastrico migliaia di famiglie. C’è chi è riuscito in qualche modo a reinventarsi, c’è chi ancora galleggia in un limbo sperando che questo periodo passi al più presto. Tuttavia, non sembra calato il desiderio di affidarsi alla fortuna e investire qualche risparmio nel gioco o nelle lotterie istantanee: pochi spiccioli a fronte di un brivido e di un’ipotetica vincita che potrebbe davvero rivoluzionare una vita.

Ogni giorno vengono venduti milioni di biglietti Gratta e Vinci senza produrre grandi risultati; questa volta però arriva da un comune italiano una notizia che rallegrerà molti.

Gratta e Vinci: 300.000 euro andati in comune italiano

Con un semplice biglietto Gratta e Vinci – Il Miliardario dal costo di 5 euro acquistato in una tabaccheria, una persona si è aggiudicata un premio da 300.000 mila euro.

L’evento è accaduto tre giorni fa a Ferrara. La dea bendata ha baciato un fortunatissimo avventore che si trovava presso l’esercizio commerciale del signor Massimo Massari, in via Foro Boario 197.

Da quanto racconta lo stesso titolare della tabaccheria, a vincere la cifra straordinaria è stato un giovane straniero. Ha abbinato due numeri e ha vinto. “Era abbastanza scosso” – ha detto Massari – “Ha atteso che gli altri clienti fossero usciti dal negozio, poi si è avvicinato e mi ha consegnato il biglietto vincente”.

Ricordiamo che all’esercizio che ha venduto il tagliando vincente non spetta alcuna cifra. Tuttavia, Massimo Massari spera in un “regalo” da parte della persona fortunata: “È la prima vittoria così alta nella mia tabaccheria. Non era mai successo fino ad ora. In passato altre persona hanno vinto ma solo piccole cifre, anche poche migliaia di euro”

Il titolare della tabaccheria ha poi concluso: “Sono contento per quel ragazzo perché credo che ne avesse bisogno”.