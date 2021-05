“Guarda il mio corpo” Valentina Vignali mostra tutte le sue sorprese – FOTO

Per la cestista Valentina Vignali questa è senza dubbio una giornata dalle 1000 sorprese. I fan sembrano non reggere l’emozione.

E’ il giorno più atteso dell’anno per la bellissima cestista e modella riminese Valentina Vignali. Per chi ha avuto modo di seguire il suo percorso nel corso del tempo, saprà che la nata sotto il segno dei Gemelli è una ragazza grintosa e sognatrice, oltre che piena di talento.

E sarà per confermare questo suo lato caratteriale che quest’oggi ha deciso di non badare a limiti di nessun genere. A quanto pare i più recenti cambiamenti volutamente attuati per rendere il giardino della sua casa a Roma un vero angolo di paradiso aveva già il suo perché segreto… Scopriamo dunque cosa sta combinando nelle ultime ore la celebre Valentina.

Valentina Vignali stupisce nella sua unicità: una donna dalle 1000 sorprese

Insomma è senza dubbio un compleanno con i fiocchi quello di una delle più celebri sportive d’Italia.

“30 maggio e ne compio 30!“, è un’esclamazione colma di gioia quella di Valentina. Più torte e più amiche intorno rispetto allo scorso anno, ma questa è sicuramente un’occasione unica nel suo genere che la nota influencer non avrebbe di certo potuto lasciarsi sfuggire. “É stato un anno strano”, continuerà lei proprio a tal proposito per culminare nella positività: “ma bellissimo. Voglio svegliarmi tutta la vita così: con un sorriso gigante, altri mille sogni da realizzare e tutte le persone che amo vicine a me. GRAZIE 🎂🤍“

“You see my😋body🔥“, ovvero: “Tu guarda il mio corpo“, commenterà così la serie di disarmanti scatti un suo fa, concentrandosi probabilmente con più volontà sul primo, in cui Valentina si mostra felice, soddisfatta nel suo outfit da feste e sommersa da una meravigliosa moltitudine di palloncini dalle tinte multicolore.