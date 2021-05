Scontro mortale tra auto e moto: vittima un giovane molto conosciuto e stimato

Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 31 anni ha perso la vita in un incidente in moto verificatosi sull’Appia a Terracina, in provincia di Latina.

Un ragazzo di 31 anni è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la via Appia, nel territorio di Terracina, in provincia di Latina. Il 31enne si trovava a bordo della sua moto che si è scontrata con una vettura condotta da una donna. Il violento impatto non ha lasciato scampo al giovane centauro per cui ogni tentativo di rianimazione dei soccorsi giunti sul posto si è rivelato inutile. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della Polizia Stradale occupatasi dei rilievi.

Latina, incidente tra auto e moto sull’Appia: muore ragazzo di 31 anni, ferita una donna

Un’altra vittima sulle strade italiane. Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 29 maggio, un ragazzo è morto in un incidente verificatosi sull’Appia a Terracina, comune in provincia di Latina.

A perdere la vita Davide Antogiovanni, 31enne di Fondi che viaggiava lungo la strada statale in sella alla sua moto. Per cause ancora da verificare, scrive la redazione locale del sito Latina Oggi, il centauro si è scontrato, all’altezza del chilometro 98,3, con un’auto alla guida della quale si trovava una donna.

Sul luogo dello schianto è arrivata l’equipe medica del 118 che ha avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per Antogiovanni non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno fare altro che constatare il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto. Lievemente ferita, invece, la donna alla guida dell’auto coinvolta.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, gli agenti della Polizia Stradale di Terracina e quelli della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica esatta del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Non sono ancora chiare, difatti, le cause che hanno portato i due veicoli a scontarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flamy Dance Academy (@flamydance)

Sconvolta la comunità di Fondi, dove Davide era molto conosciuto e stimato. Nelle ultime ore sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio ed in sua memoria pubblicati sui social network, tra questi anche quello della scuola di ballo latino americano che il giovane frequentava.