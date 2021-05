Laura Cremaschi ha postato una fotografia fantastica sui social in cui indossa un vestitino bomba con mercanzia in bella vista.

Laura Cremaschi è una delle showgirl più seguite dagli italiani: il suo account vanta più di 1 milione di followers. La classe 1987 ha raggiunto la popolarità grazie ad ‘Avanti un altro’: nel programma di Bonolis ha ricoperto il ruolo di ‘Bonas’ prima e di ‘Regina del Web’ adesso.

I suoi outfit esaltano sempre il suo fisico mostruoso: la “Cremaschina” strega sempre tutti con la sua presenza. La nativa di Bergamo, poco fa, ha messo in rete uno scatto esagerato in cui indossa un vestitino super sexy. Non esistono aggettivi per descrivere le forme e il fisico della 34enne.

Laura Cremaschi, vestitino bomba: che fisico!

