“Mai abbastanza” Natalia Paragoni ed i baci di fuoco: il web insorge – FOTO

La modella Natalia Paragoni sbalordisce il web con i suoi baci di fuoco, i fan insorgono di fronte a tanta complicità. Tutti i dettagli.

La modella ventiduenne, Natalia Paragoni, nonché beniamina decennale del noto programma di intrattenimento condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, ha voluto testimoniare quest’oggi, 30 maggio, l’intesa ed irresistibile carica emotiva del suo amore.

La celebre fiamma dell’ex coinquilino dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, Andrea Zelletta, nata sotto il segno del Capricorno e reduce da un promettente colpo di fulmine con quest’ultimo proprio durante le riprese della trasmissione Mediaset, attraverso i social si è appena dichiarata pronta a condividere in grande stile i festeggiamenti tenutesi nelle ultime ore assieme al suo fidanzato.

Natalia Paragoni stupisce: è insaziabile nell’irresistibile serie di baci

Si tratta di un traguardo non indifferente quello tra Andrea e Natalia, che hanno appena festeggiato i loro due anni insieme. Gli ammiratori della celebre coppia non hanno badato a mezzi termini, augurando il meglio all’amore scoccato sotto il latente sguardo delle telecamere tra i due ben noti personaggi televisivi. “Veramente bellissimi! vi auguro il meglio❤️“.

“Per me non è mai abbastanza ❤️“, scrive Natalia visibilmente emozionata, accompagnando alla didascalia una serie di scatti in cui entrambi si mostrano vestendo degli outfit elegantissimi, ma soprattutto pienamente felici di essere ancora insieme. Il successo degli scatti che si affacciano sul suggestivo panorama del Lago di Como, più precisamente sulla “Terrazza 241” della catena Hilton, a questo punto non risultano essere un mistero.

Data soprattutto la promettente carriera di influencer intrapresa da Natalia. E che ha saputo magistralmente conquistarsi nel corso degli anni, come al contempo anche la fiducia ed ammirazione del suo Andrea. Uno spettacolo dunque che ad oggi riesce senza difficoltà ad andare ben oltre qualsiasi aspettativa.