Marialucia Mugno è un ‘Italiana che è entrata a far parte per ben otto volte del Guinness World Record, quello che fa è davvero bizzarro ma lei è l’unica al mondo a farlo.

L’arte di Marialucia Mugno è davvero singolare, la donna è una maestra d’arte in capelli e sui suoi social spiccano dei prima e dopo di chiome rinate grazie alle sue sapienti mani.

Marialucia ha deciso di coltivare questa sua passione per i capelli così da poter riuscire a fare qualcosa di unico nel suo genere, infatti grazie alla sua perseveranza è entrata per l’ottava volta nel Guinness World Record, ovvero un primato mondiale specializzato in un determinato settore o in una determinata cosa.

Quello che realizza Marialucia è davvero unico.

Marialucia Mugno e la sua arte nelle mani da fata, l’italiana otto volte nel Guinness dei primati

Marialucia Mugno è entrata a far parte del celebre libro dei Guinness World Record per l’ottava volta in quanto crea delle vere e proprie opere d’arte con capelli umani.

La leggenda tutta italiana ha 50 anni ed è originaria di Padula, è una maestra d’arte in capelli e grazie a questa sua passione è riuscita a realizzare numerose sculture, quella che le ha riservato per l’ottava volta il posto nei primati mondiali è una farfalla (la più grande del mondo) del diametro di oltre 2 metri per 20 kg di peso.

Nel 2010 Marialucia decise di rivestire la sua Fiat 500 con capelli intrecciati in diverse sfumature e questa per ei fu la prima volta nel Guinness dei primati. La vettura è perfettamente funzionante ed ha un valore di 100 mila euro ed è ricoperta da quintali di capelli naturali importati dall’India.

La maestra ci tiene a specificare che: “La mia é una passione che coltivo da oltre 20 anni. Mi autofinanzio e non ho alcun scopo di lucro tant’è che le mie opere non sono in vendita anzi le utilizzo per raccogliere fondi per progetti legati alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche”.

La maestra Marialucia è già campionessa nazionale ed europea di acconciatura, le sue sculture sono differenti, come mostra la foto realizza tutto ciò che possa ispirare la sua fantasia come strumenti musicali, la torre di Pisa, il Colosseo di Roma, armature varie, cappelli e vestiti.