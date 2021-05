Mattino 5, Mediaset ha deciso: Panicucci e Vecchi non si fermano

Dopo tanto tremare per un possibile cambio di palinsesto anche per il programma “Mattino 5”, Mediaset finalmente ha deciso e ha dato l’annuncio.

La Mediaset sta cambiando i propri palinsesti con grande velocità, senza dare ai telespettatori il tempo di capacitarsene. Prima la chiusura anticipata degli show di Barbara D’Urso che si è vista sottrarre le prime serate della domenica sera, adesso un nuovo incredibile cambio di programma proprio su Canale Cinque che invece coinvolgerà Federica Panicucci ed il suo collega Francesco Vecchi.

Ricordiamo che “Mattino 5” va in onda dal 21 gennaio 2008 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:40 alle 10:50, la conduzione è sempre stata affidata al duo di colleghi molto amati dal pubblico a casa. Proprio per questo la direzione centrale ha deciso di aggiornare i programmi per l’estate, l’annuncio social è di poche ore fa.

Decisione ufficiale sul palinsesto di Canale 5

L’annuncio su Twitter ha decisamente spiazzato non pochi estimatori del programma, la decisione Mediaset ha probabilmente tenuto conto del buon riscontro in termini di ascolti che lo show sta registrando ogni giorno sempre di più.

“#Mattino5 non si ferma e andrà in onda fino al 25 giugno! Vi auguriamo un buon weekend e vi aspettiamo lunedì con una nuova puntata su #Canale5″.

L’annuncio ha dato quindi una boccata di ossigeno a molto: Federica Panicucci e Francesco Vecchi saranno in onda fino al 25 giugno. Si tratta di una conferma non da poco per la trasmissione record di ascolti nella fascia mattutina, ma anche una gratificazione per i conduttori che con impegno sono sempre in prima linea per parlare dei fatti di cronaca italiani e internazionali.

Nessuna conferma invece per quanto riguarda l’autunno, attendiamo qualche altra settimana per avere la conferma definitiva ma non ci sono dubbi che sarà sempre la storica coppia a guidare “Mattino 5”, con tante novità e progetti su cui puntare per il nuovo anno.