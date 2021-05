Mediaset, l’atroce lutto a Uomini e Donne. Tanto Dolore

Uno dei personaggi più amati del dating show in onda su Canale 5 ha subito un grave lutto che ha raccontato mostrando quanto ne sia rimasto toccato.

Un grave lutto ha colpito uno dei cavalieri più amati del trono over, stiamo parlando di Giorgio Manetti che a causa del Covid ha perso delle persone per lui importanti.

L’ex fiamma di Gemma Galgani ha ritrovato l’amore al di fuori del programma televisivo, si tratta di Caterina, una donna con la quale aveva già avuto una relazione di tre anni precedentemente. Ella successivamente si era sposata con un altro uomo e aveva avuto un figlio ma quando si sono rincontrati tra di loro è scoccata di nuovo la scintilla e ora sono inseparabili.

Il grande dolore di Giorgio Manetti

Il cavaliere ha raccontato che il Covid-19 ha portato via tre persone molto importanti per lui, tre suoi amici fraterni. Anche Caterina ha contratto il virus ma in forma più lieve nonostante porti con sè ancora gli strascichi mentre Giorgio fortunatamente non è stato contratto.

Ha raccontato quanto accaduto con queste parole: “La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo. È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi”.

E ha aggiunto: “Il covid lascia lunghi strascichi, come la stanchezza”.