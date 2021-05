“Nonno Faustino” fa il botto: Carlettolife con “Sta Pieno” primo su iTunes

L’influencer Federico Carli, in arte ‘Carlettolife’, ha spopolato nel mondo della musica con il suo primissimo singolo ‘Sta pieno’.

Sono passati poco più di due giorni dall’uscita del primissimo brano di Federico Carli, eppure il singolo ha già scalato le classifiche italiane ed è arrivato anche nelle charts di Svizzera e Canada.

La canzone, etichettata AREA 94 Records, è in cima nella top 20 di iTunes: su tutte le piattaforme digitali è ormai diventata virale!

Sui social, in particolare su Instagram, il pezzo è stato condiviso e fatto girare dai suoi amici, parenti, followers, conoscenti e da moltissimi personaggi famosi nel mondo dello spettacolo.

Come di consueto, nelle stravaganti esperienze di Carletto, non poteva mancare l’intervento dell’amatissimo nonno Faustino, che sarà anche costretto a pagare il prezzo di tanto successo…

Al grande successo del nuovo singolo di Carletto ha contribuito anche il famoso nonno Faustino: insieme hanno trasformato la canzone in un brano divertente e ironico e, come sempre, non si sono smentiti.

All’interno del testo sono presenti le loro celebri frasi ed i loro conosciutissimi slogan, grazie ai quali ci fanno sempre ridere e divertire.

All’uscita del pezzo, il simpatico influencer ha promesso ai suoi 617.000 followers che avrebbe fatto un altro scherzo a suo nonno: adesso i fan sono inevitabilmente curiosi di sapere cosa ha in serbo lo youtuber per Faustino.

Sembrerebbe che il grande successo del singolo causerà al nonno un cambio look: i suoi capelli verranno tinti di colore oro, ma questo lui ancora non lo sa…

Non ci resta dunque che aspettare che Carletto pubblichi i video dello scherzo, per poter ridere di cuore nel vedere le loro esilaranti avventure.