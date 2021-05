La favolosa ex deputata ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto in cui mostra in anteprima l’outfit di oggi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

La fantastica presentatrice italiana ha deliziato i suoi 107.000 followers di una foto scattata nei camerini degli studi televisivi di La7: i fan hanno apprezzato tantissimo lo spoiler del look che sfoggerà in puntata tra poco.

Nell’immagine Nunzia viene immortalata in una posizione molto naturale: sembra che si stesse per alzare dalla sedia, con uno charm ed un’eleganza da far invidia.

Nella didascalia del post, pubblicato circa un’ora fa, la De Girolamo ha scritto: “Che dite stasera in rosso? Sto o cambio colore?“. Subito dopo ha proseguito ricordando ai fan l’appuntamento in tv delle 22:00, a cui non possiamo mancare!

All’outfit ha abbinato anche la manicure: il suo stile non teme rivali!

Siete curiosi di vedere dunque lo scatto più chiacchierato del momento? Tenetevi forte…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Nunzia De Girolamo: due principesse a bordo piscina: “Splendenti” – FOTO

Nunzia De Girolamo tutta vestita di rosso passione: la temperatura sale e l’invidia…anche! – FOTO

Se vuoi vedere lo spoiler dell’outfit di Nunzia De Girolamo clicca successivo