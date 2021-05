“Che passione” Bianca Atzei: in attesa del tour il bacio che spiazza – FOTO

Per la cantante Bianca Atzei è il momento adatto per concedersi una meritata pausa: nel frattempo il conto alla rovescia sta per scadere…

La cantante, classe 1987, Bianca Atzei si è recata nella giornata di oggi sulle malinconiche rive del Lago Maggiore per godere pienamente di un momento che probabilmente lei ed i suoi più fedeli ascoltatori aspettavano da tempo.

In appassionata compagnia del suo fidanzato, nonché noto comico e conduttore televisivo, il milanese Stefano Corti, la carismatica Bianca si cimenterà in alcune dichiarazioni inaspettate in vista del suo prossimo tour nella penisola italiana. In seguito all’uscita del suo più recente singolo, dal titolo “John Travolta“, il duplice entusiasmo suscitato dall’artista canora stavolta sarà molto difficile da reprimere. Scopriamo il perché…

Leggi anche —>>> Giulia De Lellis spoilera le camere di “Love Island”. VIDEO e FOTO fanno il giro del web

Bianca Atzei: il bacio che “spiazza” poi la rivelazione sul suo prossimo tour

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Mai abbastanza” Natalia Paragoni ed i baci di fuoco: il web insorge – FOTO

Una semplice emoticon di un bacio come didascalia all’originale prova d’amore appena pubblicata dalla cantante milanese. “Viva l’amore“, sentenzierà con felicità qualcuno, mentre l’affermazione: “che passione” sembrerà cogliere con maggior interezza la sensazione immersiva che lo scatto tra Bianca e Stefano ha provocato nei loro ammiratori.

“Quando il nuovo singolo tesoro?😍“. I fan di Bianca fremono in vista dei suoi nuovi, quanto sempre più prossimi all’uscita, progetti musicali. “Siete due bei teneroni😂“, commenterà in tal modo l’amorevole scatto uno dei tanti fan della coppia. Sebbene ci sarà anche chi confonderà il fidanzato di Bianca per il noto cantautore bolognese Cesare Cremonini. Ma nel frattempo, tralasciando l’ironia, un’unica questione allettante sembrerebbe restare in sospeso provocando di conseguenza la sentita curiosità dei suoi fan:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

“Non vedo l’ora arrivino le date del tour“. Bianca, sommersa da altre richieste, finalmente risponderà ai suoi fan esaudendo la loro richiesta. Le date ufficiali sanno pubblicate: “tra qualche giorno😍“. Adesso pare non resti che attendere, armandosi di pazienza, le prossime novità.