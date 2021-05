Raoul Bova. Maurizio Costanzo giudica la sua carriera: “Non è più un giovanotto”

Raoul Bova è reduce dalla prima stagione della serie “Buongiorno, Mamma!”. Arriva il giudizio del giornalista Maurizio Costanzo sul suo recente operato. Cosa pensa?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Giovedì 27 Maggio è andata in onda la sesta e ultima puntata della serie tv “Buongiorno, mamma!”. É stata decisamente una scommessa vinta da parte di Canale 5 che si appresta a chiudere una stagione televisiva con grandi risultati in termini di dati auditel e percentuali di share.

Nonostante il cambio di giornata di messa in onda, l’opera ha raccolto i consensi del pubblico sia per la storia avvincente sulla vita della famiglia Borghi (tra passato e presente), sia per la scelta del cast assolutamente perfetto. Il protagonista indiscusso è l’attore Raoul Bova nei panni del preside Guido.

Maurizio Costanzo, giornalista e personaggio televisivo di primo piano, ha una rubrica sul settimanale Nuovo TV in cui, spronato da una lettrice, esprime un giudizio proprio sull’operato dell’interprete in questa sua ultima fatica lavorativa.

Raoul Bova: cosa pensa Maurizio Costanzo della sua prova attoriale?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Raoul Bova compirà 50 anni il prossimo 14 agosto. Esordì non ancora ventenne sul grande schermo, aiutato sicuramente dalla sua evidente avvenenza e dal suo fisico atletico da nuotatore. Divenne un sex symbol ammiratissimo. Oltre ai numerosi film e alle fiction realizzate in produzioni nostrane, ha aperto anche una finestra importante nel mondo di Hollywood. Ha partecipato, infatti, a Avenging Angelo con Sylvester Stallone, nel 2003 in “Sotto il sole della Toscana” con Diane Lane e nel 2004 è stato co-protagonista in “Alien vs Predator”. Ha recitato anche con Michael Keaton nel telefilm USA “The Company” e con Sarah Jessica Parker in “Tutte le strade portano a Roma”.

Tornerà a breve su Canale 5 con il docufilm “Ultima Gara” e ha fatto molto discutere il suo inserimento nel cast della serie Rai “Don Matteo”.

LEGGI ANCHE –> L’Eredità, Massimiliano sbanca tutto. Caos in studio: “Stai per svenire?”

La sua bellezza è stata decisamente un ottimo trampolino di lancio. Adesso continua a essere un uomo dal fascino straordinario, tuttavia, determinate doti devono essere supportate da talento e professionalità. Non è un problema per Raoul Bova che, con quasi 30 anni di carriera alle spalle, è amatissimo e seguito dal pubblico proprio per le sue capacità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Principessa azzurra”, Veronica Gentili splende con i colori del cielo: visione celestiale – FOTO

É dello stesso parere il giornalista Maurizio Costanzo che ne elogia la performance in “Buongiorno, mamma!”. “Raoul Bova, insieme a Maria Chiara Giannetta, mi pare abbia fatto un ottimo lavoro. A beneficio di chi guarda la tivù” – ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tvlandia (@tvlandia)

Costanzo ha poi proseguito: “Raoul Bova è migliorato con l’età. Troverei normale un’evoluzione di questo genere per un attore come lui. Non essendo più un giovanotto, probabilmente sta cominciando a fare leva su altre doti, oltre alla bellezza, che rimane”.