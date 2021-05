Sabrina Salerno, nuovo regalo per i fans: la serie di scatti con décolleté in vista condivisa poco fa su Instagram è strabiliante.

Sabrina Salerno è una delle star italiane sui social network: la cantante riesce sempre a far salire la temperatura su Instagram pubblicando ogni singolo giorno un nuovo post. Nonostante ciò, la 53enne riesce a colpire sempre gli ammiratori con fotografie via via sempre più spettacolari.

La nativa di Genova, nelle scorse settimane, aveva svelato in diversi post la sua scelta per quest’estate. La classe 1963 opterà per le vacanze all’italiana: non a caso sta trascorrendo alcuni giorni a Venezia. E proprio dalla città veneta, la cantante sta letteralmente infiammando il web con scatti da urlo. L’ultimo post contiene ben tre scatti ed è abbacinante.

Sabrina Salerno, scollatura bomba: che décolleté

