Caso della giovane Saman Abbas, la svolta inaspettata: parla il padre

Clamorosa svolta nel caso di scomparsa della giovane Saman Abbas: il padre della ragazza ha deciso di parlare ed un cugino è stato arrestato.

Un cugino è stato arrestato in Francia e suo padre ha deciso di parlare. Questa la clamorosa svolta nel caso di scomparsa della giovane Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane scomparsa agli inizi di maggio. Dopo il rinvenimento di alcuni filmati che mostravano tre uomini con singolari attrezzi aggirarsi nella tenuta dove lavorava e viveva la famiglia il 29 aprile, ora le nuove rivelazioni.

Saman Abbas, parla il padre: “È viva e si trova in Belgio”

Saman Abbas, risulta scomparsa da oltre un mese. La ragazza di origine pakistana lo scorso novembre si era rifiutata di tornare nel suo Paese natale per sposare un parente scelto dalla sua famiglia.

Leggi anche —> Saman, la ragazza pakistana scomparsa da un mese: svolta agghiacciante nel caso

Per tale ragione era stata allontanata dalla sua famiglia e collocata all’interno di una struttura dalla quale, poi, era andata via per tornare dai suoi genitori. Una scelta che potrebbe esserle risultata fatale.

Gli inquirenti, dopo aver scoperto un video inquietante in cui tre uomini la sera del 29 aprile facevano ingresso ove la famiglia della ragazza lavorava e viveva, impugnando una pala ed altri attrezzi, avrebbero incanalato le indagini sulla pista dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere. Avrebbero, poi, attivato delle ricerche a livello internazionale per cercare di rintracciare i genitori della 18enne che nel frattempo avevano abbandonato la loro casa e pare avessero preso un aereo per il Pakistan. Della giovane, però, nelle liste di volo nessuna traccia.

La svolta però sarebbe arrivata – riporta la redazione di Leggo– grazie ad una telefonata. Il padre di Saman avrebbe dichiarato a Il Resto del Carlino che la ragazza sarebbe viva e che si troverebbe in Belgio. L’uomo ha chiosato che farà rientro in Italia il 10 giugno e che in quella data racconterà tutto agli investigatori.

Il padre della ragazza scomparsa dice che la figlia non avrebbe con sé un cellulare e che si sarebbero sentiti tramite Instagram. A suo dire, Saman si sarebbe preoccupata dopo aver letto tutte le notizie circolate sul suo conto, ma lui le avrebbe comunque detto di tornare in Italia per raccontare la verità. L’uomo, però, si dice scettico e crede che la 18enne – già recatasi in Belgio lo scorso anno- non ha intenzione di far rientro nel Bel Paese. Ed invero, riporta Leggo, la ragazza quando decise di sfuggire al matrimonio combinato si rifugiò proprio lì.

Il padre di Saman ha chiosato affermando che la figlia sarebbe ospite di una persona che lui non conosce. Un ragazzo che vive a Bruxelles.

Leggi anche —> Tiziana Cantone, svolta nelle indagini: verrà riesumato il corpo

Nella giornata di ieri, però, Ikram Ijaz, cugino di Saman Abbas, è stato arrestato in Francia in forza di un mandato di arresto internazionale, mentre si trovava a bordo di un pullman. Oggi dovrebbe essere estradato, tuttavia gli inquirenti non escludono la possibilità di raggiungerlo per accelerare le indagini.

Secondo gli investigatori, il ragazzo sarebbe uno dei tre uomini ripreso dalle telecamere di sorveglianza la sera del 29 aprile scorso. Ad essere indagati, oltre al cugino arrestato, anche il padre, la madre uno zio ed un altro cugino della ragazza.