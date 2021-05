Zodiaco, i segni che amano la solitudine e stanno meglio da soli

Alcuni segni zodiacali custodiscono preziosamente i momenti di solitudine, dove riescono a dare il meglio di loro: scopriamo quali sono

La solitudine può fare paura, eppure può allo stesso tempo dare molta forza. Lo sanno bene questi segni zodiacali che vengono indicati dagli astrologi come i maggiori amanti di essa. Non sentono la costante necessità di avere qualcuno accanto con il quale condividere ogni aspetto della propria vita. Sono per lo più segni indipendenti che credono di essere abbastanza per loro stessi. Questo non significa che vorranno rimanere soli a vita, ma che non si lasciano condizionare dalla pressione di dover cercare necessariamente una persona. Ecco quali sono.

I segni zodiacali che amano stare da soli

Con un certo paradosso rientra in questa categoria il segno del Leone, genericamente conosciuto per la volontà di essere sempre al centro dell’attenzione. Questa sua caratteristica non toglie nulla al fatto che preferisca di gran lunga non accontentarsi quando si parla di relazioni. La solitudine non gli fa paura, sebbene sia spesso alla ricerca dello sguardo altrui. Lo fa più per compiacersi e per nutrire il suo egoismo che per un’effettiva necessità di compagnia.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, quali segni hanno più autostima in assoluto

Poi troviamo la Vergine che nella sua vita si fida prima di tutto principalmente di se stessa. Un segno molto indipendente che ha imparato a cavarsela da solo e che per questo non sente l’urgenza di trovare qualcuno. Anzi, spesso vede le altre persone come una possibile distrazione che potrebbe portarlo a distogliere l’attenzione dai suoi obbiettivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zodiaco, i segni più invadenti di tutti: ci sei anche tu?

Anche il Sagittario non vede nella solitudine qualcosa dalla quale scappare, ma piuttosto che potrebbe arricchirlo se sfruttata a dovere. Pur amando la compagnia degli altri questo segno impara con il tempo a sapere stare bene anche da solo. Si fida di se stesso e sente di essere abbastanza indipendente dagli altri. Valori aggiuntivi che lo porteranno a non ricercare in maniera ossessiva una relazione.

LEGGI ANCHE -> Accadde Oggi, Fausto Coppi vince la sua prima maglia

Infine c’è l’Acquario, il segno più indipendente dello Zodiaco. Anche in seguito a delle delusioni ottenute ha imparato a star bene principalmente con se stesso. In alcuni casi l’eccessiva passione per la solitudine lo porta ad avere dei problemi nel relazionarsi con gli altri, ma tutto parte sempre dalla sfiducia che prova. È in realtà un segno che custodisce le proprie relazioni, seppur poche, e predilige la quantità alla qualità. Semplicemente non teme di restare da solo e non si accontenta di avere chiunque nella propria vita.