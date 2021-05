Stefania Orlando, decisione clamorosa sui social: “Adesso basta”

Stefania Orlando ha deciso di lasciare Twitter dopo gli ultimi tempi: “Sta diventando tutto troppo pesante”. E i suoi fans cercano di capire il motivo

Stefania Orlando è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del momento. Dopo diverso tempo lontana dai riflettori, è tornata davanti all’occhio attento delle telecamere quando ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip a settembre 2020. Un’esperienza davvero fortunata per lei: nella casa ha avuto modo di farsi conoscere e di conquistare un pubblico di giovani che fino a quel momento non aveva avuto modo di conoscerla. Ha dimostrato di essere una donna di talento e soprattutto tanto simpatica, infatti settimana dopo settimana è entrata sempre di più nel cuore del pubblico che l’ha portata fino alla finale del programma, dove ha conquistato un meritatissimo terzo posto suo podio. Al secondo posto si è classificato invece Pierpaolo Pretelli e al primo Tommaso Zorzi, che ha riscosso un grandissimo successo dentro e fuori dalla casa.

Stefania Orlando lascia Twitter: il motivo? I social impazziscono

Stefania ad oggi è tornata a casa dalla sua famiglia, dalla sua amata Margò e dal marito Simone che l’ha aspettata con pazienza per tanti mesi. E, soprattutto, è tornata a La Vita in Diretta come opinionista dove ha conquistato e continua a conquistare tutti ogni giorno. Nonostante questo è difficile lasciarsi alle spalle il Grande Fratello Vip, infatti quello che è successo di recente è davvero assurdo: Stefania ha salutato i suoi amici su Twitter e ha disattivato il profilo, affermando che stava diventando tutto molto pesante. I suoi fans hanno cercato di analizzare la situazione e capire cosa possa aver spinto la showgirl a lasciare i social, ed è probabile che c’entrino i fans di Dayane Mello.

Infatti, qualche giorno fa, è morta la mamma di Dayane e Stefania le ha fatto le sue condoglianze. Considerati i rapporti che c’erano nella casa, le fans della modella hanno dato dell’ipocrita a Stefania.