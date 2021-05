Capelli castani, occhi verdi e fisico statuario, Carolina Stramare incanta il web ogni giorno con le sue foto. Una bellezza rara ed unica, l’ex Miss Italia spopola tra i follower.

Modella, influencer e vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia 2019, Carolina Stramare a soli 22 anni ha conquistato l’intero Paese grazie alla sua notevole bellezza e non solo.

Ex naufraga dello show “L’Isola dei Famosi” Carolina ha fatto conoscere anche il suo carattere, qualcuno l’ha amata e qualcuno l’ha odiata, ma nonostante qualche piccola critica la modella va dritta per la sua strada e si afferma tra i vip più apprezzati in Italia.

Carolina Stramare lascia senza parole i suoi follower, è stupenda

