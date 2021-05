Striscia la Notizia: il nuovo addio che ha sconvolto il pubblico. E adesso?

Striscia la Notizia. Il tg satirico si appresta a chiudere l’ennesima stagione. Non rivedremo due volti amatissimi ai quali ci eravamo affezionati. L’addio che nessuno si aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Striscia la Notizia chiuderà i battenti della stagione 2020/’21 tra due settimane. Gli ultimi mesi sono stati carichi di emozioni poiuché hanno visto l’abbandono definitivo del programma di due volti storici. Il duo comico siciliano formato da Ficarra e Picone, alla conduzione del tg satirico da ben 15 anni, ha sconvolto il pubblico annunciando la fine della loro presenza nel programma ideato da Antonio Ricci.

“Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci” – avevano scritto sui loro canali social nel Novembre scorso. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset, aveva dichiarato che all’interno dell’azienda ci sarebbe sempre stato posto per loro.

Adesso arriva un’altra notizia clamorosa che riguarda un nuovo addio in seno a Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia. Dopo Ficarra e Picone vanno via anche loro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Nel prossimo autunno non ritroveremo scatenarsi le bellissime veline di Striscia la Notizia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. La conferma è arrivata dalla loro viva voce attraverso un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante il talk show “Verissimo”.

LEGGI ANCHE –> L’Eredità, Massimiliano sbanca tutto. Caos in studio: “Stai per svenire?”

Shaila Gatta (la velina mora) classe 1996, campana, originaria di Aversa, ha ottenuto notorietà nel 2015 quando entrò a far parte della scuola televisiva di “Amici di Maria De Filippi”. La danza, la sua più grande passione, l’ha poi portata a essere presente nel corpo di ballo di “Tale e Quale Show” con Carlo Conti e di “Ciao Darwin” con Paolo Bonolis prima di arrivare a Striscia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “A Ruota Libera” la Fialdini ferma la trasmissione: “Non andrà in onda”

Mikaela Neaze Silva (la velina bionda), classe 1994, parla 5 lingue ed è giunta in Italia quando era solo una bambina. Ha partecipato in passato a programmi tv come “Zelig” su Canale5, “Dance Dance Dance” su Sky e in “Facciamo che io ero” con Virginia Raffaele. É la prima velina di colore del celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci. La ragazza ha commentato a “Verissimo“: “Sono stati quattro anni intensi, siamo state le Veline dei record e anche le prime Veline ballerine. Un po’ di paura c’è, ma ne usciamo da persone più indipendenti e anche più donne”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Veline (@veline_2018_2019)

Shaila Gatta, visibilmente emozionata, si è profusa in ringraziamenti sentiti: “Si chiude un cerchio speciale, importante della nostra vita, aver raggiunto tutti questi traguardi è stato inaspettato e ringraziamo Antonio Ricci e tutto il gruppo di lavoro per la fiducia. Ora diventiamo grandi”.