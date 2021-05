“Un Posto al Sole” anticipazioni 31 maggio: la preoccupazione di Raffaele

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani. Raffaele è sempre più preoccupato per Renato, intanto Vittorio vive dei momenti difficili per Alex

Adesso che Marina è tornata a Napoli, lei e Roberto provano ad affrontare la brutta crisi che sta affrontando i Cantieri. D’altra parte, Franco che ha collaborato con Roberto durante il periodo d’assenza della Giordano e ora sta procedendo da solo per la sua strada, perché vuole cercare di rendere giustizia alla vita di Ernesto. Le loro strade si incroceranno per riuscire a salvare i Cantieri da questa brutta situazione?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Vittorio stava per partire per Madrid per fare visita ad Alex: ha preso questa decisione quando la sua promessa di fedeltà stava cominciando a vacillare per la giovane Speranza, la nipote di Mariella, che è arrivata a Napoli. Questo ha fatto capire a Vittorio di doversi schiarire le idee e raggiungere la sua fidanzata in Spagna, ma poco prima della partenza ha scoperto da Patrizio che Alex ha cominciato ad uscire con un altro e che si è innamorata, motivo per cui ha dimenticato Vittorio. Questo ha gettato il ragazzo nello sconforto e dovrà cercare un modo per superare questa brutta delusione.

Renato sta vivendo un periodo molto particolare e Niko ha deciso di prenderlo a lavorare con sé. Intanto Raffaele è davvero preoccupato e capisce che il suo amico sta tramando alle sue spalle: cosa sta succedendo? E Raffaele scoprirò quello che sta tramando Renato?