Vaccino anti Covid-19 ai ragazzi dai 12 ai 15 anni: c’è la data

In Italia è attesa la decisione sulla somministrazione del vaccino anti Covid-19 anche ai ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 15 anni.

Procede incessante la campagna di sperimentazione sul vaccino anti-Covid 19. L’obbiettivo è quello di riuscire a rendere somministrabile il siero anche ai minori. E se da un lato la Pfizer Biontech è a lavoro per cercare di ottenere l’autorizzazione anche per i soggetti di età inferiore agli anni 12, 27 stati europei – tra cui l’Italia- attendono l’autorizzazione per far partire anche la campagna per la fascia 12-15.

Vaccino anti-Covid, la data di prenotazione per i ragazzi tra i 12 ed i 15 anni

Bisognerà attendere l’ufficialità da parte dell’Aifa, ma pare che sia già cosa fatta. A breve in Italia, anche gli adolescenti potranno vaccinarsi.

Ad essere stato autorizzato dall’UE il vaccino Pfizer e BioNTech, il quale potrà essere inoculato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni. Si tratta di un passo avanti molto importante che allargherà di certo i margini per l’immunizzazione. Estendendo, infatti, il numero di soggetti a cui sarà possibile somministrare il vaccino, è certo che aumenterà anche il numero percentuale della popolazione protetta dal virus. Non solo, l’ambiente scuola sarà di certo più sicuro e si potrà tornare alla tanto anelata normalità in minor tempo.

La scelta è stata assunta dall’Ema che ha vagliato il risultati del test clinico di fase 3, a cui hanno preso parte 2.260 ragazzi dai 12 ai 15 anni. Numeri sorprendenti che hanno mostrato un’efficacia del 100%. I vaccini sono stati ben assimilati senza effetti collaterali particolari. I soggetti sottopostisi all’inoculazione su base volontaria saranno monitorati per 24 mesi dopo aver ricevuto anche la seconda dose del vaccino.

Considerato l’ok dell’Ema, dunque, quello dell’Aifa non dovrebbe tardare ad arrivare. Secondo il presidente Palù – stando a quanto riferito alla redazione di Sky Tg24– si parla di domani, lunedì 31 maggio.

Secondo il professore dovrebbero essere più di 8,5 milioni i ragazzi che potranno prenotare la loro somministrazione. O meglio, saranno i genitori a poterlo fare per loro e ciò nella prima decade di giugno, momento in cui tutti potranno riceverlo.