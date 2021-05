Tre uomini hanno aperto il fuoco questa domenica (30 maggio) intorno a mezzanotte durante un concerto rap.

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Gli spari sono avvenuti questa domenica (30 maggio) a Miami, in Florida, dove tre uomini hanno sparato indiscriminatamente sulla folla. La notizia è stata confermata dal Miami Herald. Secondo quanto precisa il notiziario locale, i criminali, armati di fucile, sono rapidamente scesi dal Suv e hanno aperto il fuoco contro un gruppo di persone, riunito nella sala eventi El Mula di Hialeah. Il bollettino provvisorio segna 2 vittime e almeno 25 feriti. Il tragico evento alimenta il già acceso dibattito sulle armi negli Stati Uniti. Il Paese è attualmente diviso in due fazioni: da una parte i democratici richiedono norme più stringenti; dall’altra i repubblicani difendono fermamente il Secondo Emendamento.

La polizia locale: “Ogni fine settimana, la stessa storia.”

Sangue e violenza non abbandonano gli Stati Uniti. La notizia dell’ennesima sparatoria arriva pochi giorni dopo la tragedia di San José. I tre criminali hanno fatto irruzione in piena notte – i notiziari locali precisano l’orario intorno alla mezzanotte locale – in una sala dove era in corso un concerto rap. Stando a quanto riferiscono le fonti ufficiali, i tre uomini, armati di pistole e fucili di assalto, hanno aperto le porte della Nissan Pathfinder bianca e hanno iniziato a sparare contro la folla.

Le vittime si erano radunate davanti la sala al El Mula Banquet Halla per assistere a un concerto di genere rap. La polizia della Florida ha annunciato l’avvio all’inchiesta durante la conferenza la polizia: è caccia all’uomo su tutto il territorio nazionale. “Sono assassini a sangue freddo che hanno sparato indiscriminatamente a una folla […] noi cercheremo giustizia.” – ha dichiarato il capo di polizia di Miami-Dade Alfredo Ramirez, bollando l’episodio come “atto di violenza mirato, spregevole e cordardo.”

“Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime.“, ha aggiunto l’alto funzionario.

