Virginia Raffaele, l’omaggio alla grande artista scomparsa, è straziante – FOTO

Virginia Raffaele ha voluto omaggiare una grande artista, scomparsa pochi giorni fa: lo scatto ha commosso tutti

Tra gli artisti più celebri imitati da Virginia Raffaele c’è sicuramente la grande étoile Carla Fracci, di cui tutto il mondo sta piangendo la scomparsa. La ballerina è deceduta lo scorso giovedì 27 maggio, a seguito di una lunga malattia che le ha tolto la vita all’età di 84 anni. Nella giornata di ieri, a Milano, è stato celebrato il funerale dell’étoile: l’ultima occasione per dire addio ad un’artista unica ed inimitabile.

Virginia Raffaele, nota imitatrice e comica, aveva sempre impersonato la ballerina con grande maestria, non mancando di riproporne le movenze e la classe innata. Proprio ieri, l’attrice aveva voluto omaggiare la Fracci attraverso un post, che le ritraeva insieme in sala prove. Quest’oggi, la Raffaele ha nuovamente condiviso uno scatto inedito, che nessuno aveva mai visto: un ulteriore modo per elogiare l’immensa ballerina.

Virginia Raffaele, l’omaggio alla grande artista: la FOTO speciale

