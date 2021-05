Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è sempre più seguita sui social. Tantissimi likes per gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo di Instagram

Aurora Ramazzotti è una dei personaggi più amati e più discussi del mondo del web. Figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, per tanto tempo è stata considerata un po’ figlia e sorella di tutti: Eros e Michelle hanno fatto sognare milioni di persone con il loro amore tanti anni fa, e la fine del loro matrimonio ha diviso l’opinione pubblica per tantissimo tempo. Ad oggi Aurora è una donna, ha 24 anni ed è bellissima e simpatica proprio come i suoi genitori.

Aurora Ramazzotti bellissima negli ultimi scatti pubblicati su Instagram

Di recente è stata nel mirino del web per la sua denuncia al catcalling, ovvero le molestie in strada che ricevono le donne tutti i giorni. C’è chi l’ha ringraziata per aver dato voce a questo problema e c’è chi invece è andato contro di lei, addirittura donne che hanno sottolineato di apprezzare le attenzioni degli uomini e i fischi per strada. Ancora oggi Aurora viene attaccata per questo motivo ma non le importa, continua ad andare dritta per la sua strada e a coltivare le sue passioni e le sue amicizie. In questi giorni, infatti, ha vissuto momenti di relax insieme al suo fidanzato e insieme ai suoi migliori amici che in questi anni non l’hanno mai lasciata sola.

Sui social è sempre più seguita da tantissimi followers che ogni giorno la riempiono di commenti, di likes e complimenti: l’ultimo post che ha postato, infatti, ha raggiunto tantissimi consensi.