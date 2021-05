Accadde oggi, 31 Maggio. L’atto terroristico della Strage di Peteano

Accadde oggi. Il 31 Maggio è il 151° giorno del calendario gregoriano. Mancano 214 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 31 Maggio è la Giornata mondiale senza tabacco per la lotta al fumo. E’, inoltre, il Siblings Day, una celebrazione europea dedicata al festeggiamento del legame tra fratelli e alle sorelle. Si ricorda la Visitazione della Beata Vergine Maria e si celebrano Santa Camilla Battista da Varano, Sant’Ermia di Comana, San Felice di Nicosia e San Vitale d’Assisi, monaco eremita.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1278 a.C. – Ramses II è incoronato faraone

1594 – Muore il pittore italiano Jacopo Robusti, in arte il Tintoretto

1678 – A Coventry si svolge la prima commemorazione della leggendaria cavalcata di Lady Godiva

1809 – Muore il compositore Franz Joseph Haydn

1819 – Nasce il poeta statunitense Walt Whitman

1832 – Muore il matematico francese Evariste Galois

1884 – John Harvey Kellogg brevetta i corn flakes

1921 – Nasce l’attrice Alida Valli

1923 – Nasce il Principe Ranieri III di Monaco

1930 – Nasce l’attore e regista Clint Eastwood

1949 – Nasce l’attore Tom Berenger

1952 – Dwight Eisenhower, 34° presidente degli Stati Uniti, si ritira dal servizio attivo nell’esercito statunitense

1961 – Creazione della Repubblica del Sud Africa

1962 – Un treno merci proveniente da Milano non rispetta un semaforo rosso nei pressi di Voghera. Si schianta contro un treno passeggeri: 63 le vittime

1962 – Il criminale nazista Adolf Eichmann viene giustiziato in una prigione a Ramla

1970 – Nasce il regista e sceneggiatore Paolo Sorrentino

1970 – Un forte terremoto colpisce il Perù: 70.000 vittime

1972 – L’attentato noto come Strage di Peteano. Una pattuglia di Carabinieri incappa in una bomba in seguito a una telefonata: 3 vittime.

1973 – Nasce la presentatrice tv Adriana Volpe

1976 – Nasce l’attore irlandese Colin Farrell

2005 – William Mark Felt rivela di essere la “Gola Profonda” dello Scandalo Watergate

2018 – Giuseppe Conte ottiene l’incarico di formare un nuovo governo da Sergio Mattarella. Propone la sua lista dei ministri lo stesso giorno