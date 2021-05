“Adoro”: Elettra Lamborghini, sorpresa per i fan: annuncio incredibile

Elettra Lamborghini ha condiviso un nuovo post su Instagram rivelando una notizia incredibile. Subito è pioggia di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Grande novità per Elettra Lamborghini? Ad annunciarla la cantante stessa con un post Instagram. La notizia riguarda la sua carriera musicale. Dopo l’avventura come opinionista all’Isola dei Famosi Elettra torna con un nuovo singolo. Si tratta del brano “Pistolero”, in uscita il prossimo 4 giugno.

Nella foto apparsa sul suo seguitissimo profilo Instagram la cantante ha condiviso la copertina della cover. Un’immagine in cui Elettra si mostra in versione cowboy con indosso un capello. Anche nelle storie di Instagram ha condiviso l’annuncio con i fan rimandando a un conto alla rovescia su Spotify.

Elettra Lamborghini, la nuova hit in arrivo

