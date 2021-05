Alessandra Mastronardi si sposa: il futuro marito è un attore famoso

Alessandra Mastronardi, ex attrice de I Cesaroni, convola a nozze con il suo amore: dopo diversi anni di relazione, i due hanno deciso di compiere questo passo così importante

Alessandra Mastronardi è senza ombra di dubbio una delle attrici italiane più amate degli ultimi tempi. Ha esordito quando aveva appena dodici anni, ma il successo è arrivato sicuramente quando è calata nel ruolo di Eva, la figlia di Lucia ne I Cesaroni. La storia tra il suo personaggio e Marco ha fatto sognare gli italiani. I due fratellastri si innamorano vivendo nella stessa casa e vivono un amore intenso, tormentato. Le loro vite vengono legate poi dall’arrivo da una figlia ma entrambi prendono due strade differenti quando lei decide di lasciare Roma. Anche Alessandra, proprio come Eva, è diventata grande: e adesso si prepara a convolare a nozze con il suo Ross McCall.

Alessandra Mastronardi convola a nozze: il futuro marito è Ross McCall

I due si sono conosciuti nel 2017 sul set di un film, ma all’epoca erano entrambi impegnati. È stato poi il destino a farli rincontrare e da allora non si sono più lasciati. Nonostante i dieci anni di differenza, Alessandra ha sempre affermato di non sentirli affatto ma, allo stesso tempo, ha cercato di mantenere riservata la sua relazione. Della Mastronardi, infatti, non si è quasi mai parlato della sua vita privata e nel corso degli anni è riuscita a tenere private quasi sempre le sue storie d’amore. Fino ad ora, che è trapelata da diverse fonti la notizia delle sue nozze.

Pare che Alessandra abbia parlato di un matrimonio segreto a delle amiche, che queste nozze avrebbero dovuto esserci già lo scorso anno ma per via del covid è stato rimandato. Tra l’altro si vocifera anche che stiano provando ad avere un bambino.