Amelia Fiore in bikini, un panorama che toglie il fiato – FOTO

Amelia Fiore, il bikini total black lascia spazio ad un bollente panorama che toglie semplicemente il fiato.

Ogni foto che Amelia Fiore posta sui social stupisce. L’influencer delizia il proprio pubblico social con delle foto prettamente estive. La Fiore infatti, nonostante sia ancora maggio, ha un’abbronzatura semplicemente da invidia. Ogni bikini che indossa diventa subito un must per la nuova stagione, come quello sopra riportato a tema floreale che ha lasciato interdetti i fans.

Uno sfondo blu arricchito da fiori sul rosso e bianco, il tema del bikini esplosivo fa furore, soprattutto considerato il triangolo letteralmente messo in difficoltà dall‘abbondante lato A di Amelia. “Oggi il sole è forte, se dovessi dare i numeri perdonatemi😊 Voi, tutto bene?” commentava divertita direttamente dalla Puglia. Qualcuno le ha chiesto la posizione e lei ironicamente ha risposto stesa al mare.

Amelia Fiore, total black…occhio alle trasparenze!

