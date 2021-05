Andrea Zenga e la rivelazione sul suo problema scoperto da poco

Il figlio di Walter Zenga ha da poco fatto una rivelazione davvero scioccante su un problema che ha, scopriamo di cosa si tratta

Andrea Zenga ha raccontato ai suoi followers di una sua abitudine che gli crea un vero e proprio problema. Il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato come trascorre spesso le sue giornate anche nel fine settimana. Sicuramente non se lo aspettava nessuno. Afferma poi che questa sua abitudine gli crea anche dei problemi. Ci si aspetta che da uno come lui si vada spesso in discoteca, nei locali e in giro per trascorrere una vita mondana. Non è questo però il caso.

Andrea Zenga e la rivelazione sul suo tempo libero trascorso

Andrea Zenga ha rivelato di passare moltissimo tempo, anche nei fine settimana davanti alla televisione a vedere serie tv. Ha spiegato di avere un vero e proprio problema che lo spinge a iniziare le serie tv e finirle in due giorni se gli piacciono ovviamente. Non ti preoccupare Andrea non è un problema solo tua, la metà della popolazione specialmente di tuoi coetanei ha questo problema. Quando una serie tv come un libro, prendono il lettore o il telespettatore tanto lo inducono a non staccarsi più dalla televisione prima di aver finito tutte le stagioni.

Da un lato è bello appassionarsi tanto a una serie ma dall’altro poi quando si finisce tutto di un botto una serie, si rimane con un vuoto insensato. Meglio guardarle a gradi le serie tv. Rosalinda deve quindi convivere con questo problema del fidanzato. Ma a volte riesce a convincerlo a fare anche altro. Ad esempio lo scorso weekend hanno deciso di tentare una escape room horror. Sono quelle stanze che di solito ricordano un film e si può uscire solo se si risponde correttamente agli indovinelli. Zenga ha raccontato poi sui social che entrambi hanno avuto grosse difficoltà e che sono stati aiutati con gli indovinelli. Infine hanno risolto l’enigma e sono riusciti ad uscire.

Certo non sono giochi facili ma molto stimolanti, e spesso con la logica si riesce ad arrivare alla risposta. Successivamente Zenga ha accompagnato la fidanzata a fare lo shooting con Dayane Mello. Le due amiche si sono ritrovate e anche con Zenga è stato tutto chiarito e infatti hanno pranzato tutti e tre insieme in armonia.