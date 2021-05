Anna Tatangelo nel corso dell’intervista a Domenica IN ha rilasciato delle dichiarazioni sull’ex compagno che hanno diviso il web.

Che Anna Tatangelo sia bellissima, lo sappiamo già…che sia talentuosa è noto, parlano chiaramente i premi ed i riconoscimenti avuti dagli esordi ad oggi. Quello che invece merita di essere sottolineato è sicuramente l’Anna come donna. Non è più la 16enne delle origini, oggi la bellissima artista – classe 1987 – si è aperta nel corso dell’intervista rilasciata a Mara Venier, padrona di casa di “Domenica IN”.

Una chiacchierata avuta con la conduttrice con la quale la Tatangelo si è messa a nudo; non solo musica, Anna ha raccontato di sé parlando del suo vissuto e dei numerosi cambiamenti che l’hanno resa sicuramente più forte. “Separazione, casa nuova, trasloco, un figlio…” insomma Anna ha raccontato com’è nato AnnaZero, ovvero il suo ultimo progetto discografico.

Ovviamente non sono mancati i riferimenti a Gigi D’Alessio, il collega con cui ha avuto una relazione lunga ben 15 anni e dalla quale è nato Andrea, la cosa più bella che le sia capitata, rivela un’emozionata Anna Tatangelo. Proprio sul cantante partenopeo la Tatangelo avrebbe reso delle dichiarazioni che hanno spaccato il web.

Anna Tatangelo, le dichiarazioni che hanno spaccato il web

“Era facile attaccare una ragazzina di 18-19 anni. Oggi, invece, rispondo sempre cercando di non mancare di rispetto. Le parole hanno un peso. Mi guardo indietro e dico ‘come ho fatto?’ Mi sentivo troppo sola” in particolare, quest’ultima affermazione non è stata compresa dal web.

Oggi infatti i social pullulano di commenti al veleno nei confronti della cantante originaria di Sora. Su Facebook infatti molti utenti attaccano Anna di aver approfittato della storia con D’Alessio al solo scopo di acquisire notorietà e poi altre accuse che lasciano il tempo che trovano. Oggettivamente parlando, la Tatangelo ha vinto il “Festival di Sanremo” – categoria Giovani – prima ancora di conoscere il collega, rivelandosi un’artista interessante e confermato anche dal fatto che ancora oggi sforna singoli che si rivelano un successo.

E comunque chi ha seguito bene l’intervista sa come la Tatangelo provi una profonda stima verso l’ex compagno: “Ringrazio Gigi, con lui sono cresciuta, ho un figlio e la vita va avanti” .