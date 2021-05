Un uomo di 90 anni ha perso la vita in Australia dopo che la sua barca è finita contro gli scogli nel primo pomeriggio di oggi. Inutili i tentativi di soccorso.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Bundeena, in Australia. Un uomo di 90 anni ha perso la vita dopo che la barca sulla quale si trovava è finita violentemente contro gli scogli. Sul posto sono arrivati i paramedici che hanno provato a rianimare il 90enne, ma ogni tentativo è risultato vano. Sulla vicenda sono in corso le verifiche delle autorità australiane che dovranno accertare con esattezza cosa sia accaduto.

Un uomo di 90 anni, di cui non si conosce l’identità, è morto mentre si trovava a bordo della sua barca. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio, a Bundeena, villaggio a sud di Sydney, in Australia.

L’imbarcazione della vittima, come ricostruito dalle autorità, riporta la redazione locale del Sydney Morning Herald, si sarebbe schiantata contro gli scogli.

Dopo le segnalazioni di alcuni presenti, sul luogo della tragedia sono arrivate le squadre di emergenza che hanno dato il via alle operazioni di soccorso. Il 90enne, ritrovato privo di sensi sulla barca, è stato portato a riva dove i medici hanno provato a rianimarlo. Alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso.

Non è ancora chiaro cosa possa aver causato lo scontro con gli scogli: una distrazione da parte della vittima, le condizioni atmosferiche o il mare mosso. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle autorità australiane che si sono recate sul posto insieme ai soccorsi. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella legata alle condizioni atmosferiche. Il Bureau of Meteorology, scrive il Sydney Morning Herald, alcune ore prima aveva emesso un’allerta metereologica per gran parte della costa.

Successivamente, la compagnia che si occupa del servizio di traghetti da Cronulla a Bundeena ha deciso di cancellare tutti i viaggi programmati per la giornata di oggi.