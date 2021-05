“Avanti un altro”, paura in studio per Paolo Bonolis: “Si è fatta male?”

L’ultima puntata di Avanti un altro, pure di sera ha scaturito preoccupazione e paura per i conduttori, ecco cosa è successo in diretta

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di “Avanti un altro, pure di sera” che ha riscosso molto successo. Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono la coppia più gettonata degli ultimi tempi e insieme sono una costante delle televisione italiana.

Dopo aver avuto un seguito molto attivo nel programma del pomeriggio, Mediaset ha voluto provare a sperimentare la trasmissione anche di sera e così “Avanti un altro” per due mesi ha avuto una versione diversa.

“Avanti un altro”, Paolo Bonolis nel panico

Nel bel mezzo dell’ultima puntata è accaduto un fatto che ha allarmato i conduttori e il pubblico in studio. Durante il gioco, un concorrente dopo aver preso in braccio l’anziana valletta, si è messo a correre per la stanza ma ha inciampato ed è caduto a terra insieme alla signora. Un brutto colpo per la donna anziana che ha fatto preoccupare soprattutto Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La valletta dolorante, ha chiesto che le venisse tolto il casco trasparente e non ha fatto altro che toccarsi la schiene per la botta. Immediatamente il presentatore si è avvicinato e le ha chiesto: “Si è fatta male?”.

Più tardi Paolo Bonolis ha rassicurato tutti riguardo alle condizioni di salute dell’anziana valletta. La signora non si è fatta nulla. Poi facendo riferimento al giocatore che ha provocato la caduta ha affermato: “Si è schiuso un orizzonte per il signore, che non farà più la corsa con la moglie, ma direttamente il lancio della medesima. Più tira lontano la moglie e più beve birra”.

Tutto è bene quel che finisce bene, la serata è continuata tra risate e divertimento che hanno dato la conferma ancora una volta della bravura dei conduttori. I due resteranno a Mediaset per altri tre anni.