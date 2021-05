La bellissima modella brasiliana Dayane Mello con l’abito bianco fa sognare i followers. Meravigliosa.

Bellissima come sempre Dayane Mello, la modella reduce dall’ultima edizione del “Grande Fratello VIP” ha visto accrescere progressivamente la sua popolarità. Superato il milione di followers, la brasiliana ammalia il web con foto audaci che ne accentuano la fisicità. Ma non c’è solo lavoro nel cuore di Dayane e questo lo dimostra la sequenza di foto in bianco e nero in compagnia di Rosalinda Cannavò.

Le due donne hanno maturato un forte legame nel corso del reality. Le foto le ritraggono insieme, più intense che mai. “Saremo sempre qui l’uno per l’altro…Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo ❤️” una dedica scritta in portoghese, lingua madre della Mello, per l’attrice.

Tantissimi i commenti, tra questi Samantha de Grenet, anche lei concorrente del GF Vip, la quale ha scritto: “Oh, finalmente di nuovo vicine anche se in realtà lo siete sempre state”.

Dayane Mello in abito bianco, un sogno

Dayane Mello è immortalata di profilo con tanto di piede sollevato mentre si sorregge da Giacomo Urtis, il chirurgo che è entrato nella casa più spiata d’Italia nonché super amico della modella. In molti infatti ne elogiano il legame, l’intenso rapporto di amicizia. Qualcuno invece preferisce sottolineare l’enorme presenza scenica dei due, “...che boni che siete”.

Quello che si nota subito è la bellezza acqua e sapone di Dayane, nonostante l’abito – perfettamente aderente sul suo corpo – sia molto vistoso, il viso è poco truccato ma il risultato è comunque eccezionale.

Ormai siamo abituati – sia nel “Grande Fratello” che in “Pechino Express” – a vederla così, nel suo semplice splendore.