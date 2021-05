“Come siete carini insieme”, Aurora Ramazzotti dolcissima. Conquista tutti – FOTO

“Come siete carini insieme”: Aurora Ramazzotti ha conquistato tutti con il suo ultimo scatto. Tripudio di dolcezza e amore per la figlia di Eros e Michelle

Aurora Ramazzotti, stando al giudizio dei followers, è affascinante e solare tanto quanto sua mamma Michelle. La bellissima modella, che nella passata stagione televisiva ha debuttato come “iena” nel celebre programma di Italia 1, è una bellezza da oltre 2 milioni di seguaci. Molte volte, la figlia di Eros è stata paragonata alla splendida conduttrice, con la quale regge il confronto a mani basse: le due, una mora e l’altra bionda, sembrano due gocce d’acqua.

Aurora, attivissima nell’ambito dei social, non manca mai di condividere con gli utenti le proprie attività quotidiane, nonché gli eventi che scandiscono le sue giornate. L’ultimo post, in particolare, ha suscitato le reazioni più disparate da parte del pubblico del web: gli utenti, nei commenti, non si sono di certo trattenuti.

