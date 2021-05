“Sei così bella che sembri un quadro”, Claudia Ruggeri: il vestitino non contiene – FOTO

Claudia Ruggeri ha condiviso poco fa alcune foto spettacolari per augurare un buon giorno ai suoi tantissimi follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La “Bonas” di “Avanti un altro” Claudia Ruggeri non ne vuole sapere di smetterla di strabiliare i suoi fan con la sua divina bellezza e già di prima mattina pubblica ben quattro scatti in cui si mostra con un vestitino molto aderente che non contiene bene le sue grazie. Un abitino che mette in evidenza soprattutto il suo generoso lato a e le sue lunghe e bellissime gambe snelle.

Tanto splendente che un utente di Instagram ha scritto come commento al suo post: “Wow sei così bella da sembrare un quadro”. Molti altri l’hanno riempita di cuoricini di gradimento e amore e altri tanti commenti. Il poker di immagini ha già collezionato quasi 200 apprezzamenti e oltre 9 mila like.

Le quattro foto di Claudia Ruggeri che incantano i fan

