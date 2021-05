Dayane Mello e Rosalinda Cannavò di nuovo unite, le foto parlano chiaro

Le due amiche nemiche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono di nuovo unite dopo tanto tempo, insieme sono bellissime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Le due donne sono più complici che mai. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno ritrovato quell’intesa speciale che avevano nella casa del Grande Fratello Vip. Loro che sono state tra le protagoniste dello show più amate e che più hanno fatto sognare i telespettatori. La loro amicizia speciale era unica ed era terribile vederle separate e in litigio. Ad oggi però si sono ritrovate e sono più unite che mai.

LEGGI ANCHE>>>Uomini e Donne oggi non va in onda, ecco quando tornerà lo show di Maria De Filippi

La storia infinita tra Dayane e Rosalinda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Zoe Cristofoli una visione sensuale e aggressiva sulla barca, che spettacolo-FOTO

Le due donne nel corso del Grande Fratello Vip, hanno fatto emozionare con la loro amicizia e il loro amore profondo. Erano inseparabili, si difendevano da tutti e tutto. Fino a quando però sono subentrate dinamiche diverse e persone che le hanno allontanate. La Mello che ha confessato il suo amore a Rosalinda, l’entrata di Andrea Zenga che ha capovolto e stravolto l’esistenza della Cannavò e poi i vari litigi con gli altri inquilini. Quando entrambe sono uscite dal reality il loro rapporto si era rotto. Rosalinda è uscita innamorata persa di Zenga e Dayane è uscita da sola. Da quando sono uscite non si è parlato troppo di loro come amiche e si notava una certa distanza.

Tutto però è cambiato e le due si sono ritrovate. Forse complice anche il tanto dolore della Mello provato in quest’ultimo periodo, la morte prima del fratello quando era ancora nel reality e ora della mamma. Rosalinda ha ceduto e si è sentita forse di dover mettere da parte i problemi e consolare l’amica. In occasione di uno shooting dunque, la Mello ha scelto Rosalinda per posare al suo fianco e le ha dedicato alcune parole molto dolci. “E sempre stata con me nei momenti di dolore e non avrei potuto avere persona migliore con me in questo momento di vittoria e conquista”.

Nelle foto pubblicate le due sono il ritratto dell’amore e dell’amicizia si scontrano i visi in modo tenero e appaino bellissime. A commentare il post anche alcuni ex gieffiani come la contessa De Black che scrive:”Stupende, vi voglio tanto bene, amori miei, mi mancate tantissimo”. Anche la De Grenet scrive:“Oh, finalmente di nuovo vicine anche se in realtà lo siete sempre state”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

La stessa Rosalinda risponde al post con parole meravigliose:“E tutto racchiuso in una foto ma molto più nella cose che ci diciamo in privato! Ti voglio un bene dell’anima amica mia! Non permettiamo a nessuno di dividerci nemmeno a noi stesse. Perché ci siamo date tanto nel corso di sei mesi, comprese litigate che non ne ha. Ma quello era un gioco e nella vita voglio esserci per te”.