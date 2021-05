Denise Pipitone, terribile notizia dal testimone atteso: la rivelazione che distrugge

Denise Pipitone, terribile notizia dal testimone atteso: l’avvocato Giacomo Frazzitta ha svelato come stanno realmente le cose

La dichiarazione che Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, ha pronunciato a “Storie Italiane” ha lasciato i telespettatori interdetti. Da qualche mese, ormai, si è riaperto il caso della sparizione di Denise Pipitone, la bambina scomparsa oltre 17 anni fa a Mazara del Vallo. Pochi giorni fa, una lettera anonima aveva riacceso le speranze della famiglia della piccola, che nonostante le avversità non ha mai smesso di cercarla.

“Sono diciassette anni che so e sono serissimo, non ho parlato per paura“: con queste parole esordiva il racconto dell’autore, che ha voluto rimanere anonimo. Negli ultimi giorni, si vociferava di un presunto incontro tra Frazzitta e l’autore della suddetta confessione. Il resoconto che l’avvocato ha fatto ad Eleonora Daniele è da brividi: la rivelazione distrugge.

NON PERDERTI ANCHE —> “Storie italiane”, Eleonora Daniele distrutta per Denise: “Mi rivolgo a voi”

Denise Pipitone, la terribile notizia che distrugge: parla l’avvocato Frazzitta

NON PERDERTI ANCHE —> Denise Pipitone, il VIDEO sconvolgente: “Quella bambina è lei” La reazione di Piera Maggio

Ospite di “Storie Italiane”, il legale di Piera Maggio ha distrutto le aspettative di quanti, in quella lettera anonima, avessero scorto un barlume di speranza. L’autore della confessione, che aveva fatto delle rivelazioni sconvolgenti su Denise, non avrebbe ancora incontrato l’avvocato. “Non si è fatto vivo con me, è ancora anonimo” – ha precisato Frazzitta, aggiungendo – “Io lo attendo, ma se rimane anonimo vale zero… Parlate, venite in Procura, non bisogna più avere paura dopo 17 anni“.

Nella lettera, l’autore ammetteva di aver visto la piccola Denise in un auto con tre uomini, poco dopo la scomparsa della piccola da Mazara del Vallo. L’anonimo ha precisato che la bambina, in preda al pianto, chiamava disperatamente la mamma Piera Maggio. Attualmente, le sue parole non hanno ancora trovato riscontro. Qualora quest’ultimo non si decidesse a parlare, alla sua lettera non potrebbe essere attribuita alcuna veridicità.

Piera Maggio, mamma di Denise, ha commentato gli ultimi avvenimenti attraverso un post su Facebook: “Vogliamo arrivare fino alla fine di tutta questa dolorosa vicenda“.