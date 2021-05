Elisabetta Gregoraci, le vacanze insieme al suo piccolo Nathan Falco: “Spero di conservare questo nostro amore anche ora che stai diventando grande”

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate del mondo di Instagram. Sono più di vent’anni oramai che la vediamo in televisione e negli ultimi tempi ha avuto modo di conquistare il pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La bella Elisabetta ha dovuto fare i conti per tanto tempo con i pregiudizi della gente dovuti al suo matrimonio con Flavio Briatore, più grande di lei di trent’anni: nonostante alla fine si siano lasciati, si considerano ancora una famiglia felice.

Elisabetta Gregoraci in dolce compagnia con il suo Nathan Falco: gli scatti tra mamma e figlio

Elisabetta ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia per spogliarsi di tutti questi pregiudizi, quando oramai il suo bambino era abbastanza grande. Nonostante questo ha sentito tantissimo la sua mancanza e, infatti, quando il programma è stato prolungato, ha deciso di rifiutare per poter tornare a casa dal suo Nathan Falco. Non si è mai pentita di questa decisione e soprattutto non si è mai sperata da lui: in questi mesi sono sempre stati insieme e stanno sempre insieme ancora oggi. Lo scorso weekend, infatti, Elisabetta è partita con il suo bambino per Forte dei Marmi dove hanno trascorso qualche giorno in tranquillità al mare.

Negli scatti che ha pubblicato su Instagram, i due sono insieme in spiaggia più felici che mai: in una lunga didascalia sui social, Elisabetta scrive e si augura che il loro rapporto resti invariato nel tempo, nonostante la sua crescita.