Si ritorna a parlare della comica Aurora Leone, questa volta ad essere sotto accusa è un post pubblicato da Enrico Ruggeri. I follower non ci stanno e partono all’attacco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Auróra Leone (@auroraleone)

Il caso di Aurora Leone non è stato ancora archiviato, la vicenda si è alimentata nel corso dei giorni e continua a farlo, il motivo? Un commento sessista. Ma prima di ragguagliarvi sulle novità in merito vi rinfreschiamo un po’ la memoria.

Siamo alla vigilia della Partita del Cuore disputata martedì 25 maggio 2021 ed Aurora Leone( convocata per l’occasione) accompagnata da Ciro Priello partecipano alla cena inaugurale pre-match. Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che una volta accomodata al tavolo dei giocatori alla Leone viene chiesto di spostarsi perché donna.

La conversazione è avvenuta con Gianluca Pecchini (ex direttore generale della Nazionale Cantanti) che avrebbe detto alla Leone: “Non farmi spiegare perché non puoi stare seduta qui, tu non puoi e basta – Ciro può stare, tu no, non puoi stare seduta qui, sono le nostre regole. Non mi fare spiegare perché”.

Il motivo dell’allentamento non è da ricercarsi nelle fazioni avversarie visto che sia Aurora che Ciro facevano parte della squadra della Ricerca me nel fatto che Aurora sia donna.

Il caso è stato immediatamente denunciato tramite social da Aurora e Ciro e da quel momento è scoppiato il putiferio a livello mediatico. Putiferio che continua a fomentarsi.

I follower di Instagram contro il post di Enrico Ruggeri, è ancora polemica sul caso Aurora Leone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Ruggeri (@enrico_ruggeri)

Il post messo alla gogna da Instagram di Enrico Ruggeri ritrae un tavolo di uomini intenti a pranzare con una didascalia decisamente esplicita: “Pranzo pre partita del @sonacalcio I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo”.

La frase ha scatenato l’ira dei follower che hanno preso le parti di Aurora, diversi sono stati i commenti di dissenso ai quali però Ruggeri non ha dato peso.

Qualcuno ha scritto: “Esatto i giocatori di una squadra tutti insieme , maschi o femmine che siano. Tutti”. Qualcun altro ha replicato: “Scusa Enrico, ma lei l’avete chiamata voi e per giocare, quindi tecnicamente era una calciatrice, poi sulla base anche delle edizioni passate la Salvai che è calciatrice ormai dal 22 anche professionista, prima si poi no, la Amoroso ha giocato, alla Leone prima si giochi e poi no. Quindi un domani invitate i Maneskin che sono in 4, ma Victoria la lasciata casa? Poi non capisco hanno sbagliato 2 dirigenti, non tu, chi te lo fa fare a postà sta roba…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Ruggeri (@enrico_ruggeri)

Il post del cantante Enrico Ruggeri è pieno zeppo di commenti simili, tutti però evidenziano una cosa molto importante, che in questo caso c’è stata una grande caduta di stile.