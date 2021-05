Con grande clamore la conduttrice Andrea Delogu si mostra in un momento di totale relax sui tetti… La posa è incantevole.

Il successo dell’apollinea conduttrice radiofonica addetta ai microfoni di “Rai Radio Due“, distinta da tempo ormai per la sua rossa inimitabile chioma quanto per la sua vena entusiasmante, Andrea Delogu, punta inconsapevolmente a vette sempre più alte. Il grande pubblico tifa ormai in maniera indiscutibile per lei.

La scrittrice riminese, classe 1982, nata sotto il segno dei Gemelli, mostra una grinta da vendere ed un’originalità difficile da passare inosservata. Andrea è solita, inoltre, pubblicare una perla al giorno sul suo profilo Instagram. Il quale vanta ad oggi la bellezza di ben 425mila seguaci.

Andrea Delogu, nel suo relax sui tetti è “bellezza incantevole”

E’ una mattinata di pieno Sole quella di oggi per Andrea, che si lascia liberamente immortalare nel suo ultimo scatto in un meraviglioso outfit total jeans, composto da un comodo pantalone elasticizzato a vita alta ed a zampa di elefante, accompagnato da un top con tanto di fiocchetto vintage nel mezzo. Il dettaglio, inoltre, di scegliere un sandalo rosso acceso non passerà ugualmente inosservato.

Sui ““tetti” a Roma… ❤️🔥“, subito i suoi ammiratori coglieranno la suggestiva location in cui la conduttrice appare parzialmente coperta dalla sua chioma. “Perché aggiungere parole 🙌“, si chiederanno in tal modo con fare retorico altri utenti, sorpresi dall’ennesimo tocco di classe e creatività della mitica conduttrice. Insomma: “un amore di bellezza incantevole“. Infine, per quel che riguarda le ultime novità su di lei, nella giornata di ieri si è conclusa la messa in onda della semifinale del Giro d’Italia 2021, in collaborazione con il progetto di “Beyond Zero” realizzato dal marchio Toyota.

La partecipazione della stessa Delogu e della sua fedele collega ed amica, l’artista Ema Stokholma ha fatto riscuotere ad entrambe, grazie alla loro dote interpretativa di uno slang locale, ad una più che soddisfacente vittoria. Non ci sono dubbi, Andrea resta, come sostengono in molti: “la fine del mondo🔥😍❤️“.