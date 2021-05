Isola dei Famosi anticipazioni puntata: una sorpresa per i naufraghi – VIDEO

L’Isola dei Famosi si prepara a chiudere i battenti: i naufraghi dovranno battersi tra di loro per conquistare gli ultimi posti della finale. Chi vincerà il programma?

L’Isola dei Famosi si prepara a chiudere questa edizione che ha riscosso un grandissimo successo sia sui social che in termini di ascolti. Ha visto Ilary Blasi tornare a condurre dopo diversi anni di assenza dalla televisione, con la compagnia di tre opinionisti che hanno conquistato il pubblico. Accanto a lei abbiamo visto la mitica Iva Zanicchi, la spumeggiante Elettra Lamborghini e l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Sono state delle settimane intense, divertenti e difficili per i nostri naufraghi che hanno dovuto imparare a sopravvivere su un’isola deserta e con poco cibo a disposizione, ma adesso finalmente si stanno preparando alle ultime due puntate del programma, dove avranno modo di scoprire chi sarà ad arrivare in finale e poi ad aggiudicarsi la vittoria.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Isola dei Famosi, anticipazioni della puntata di questa sera

Il programma si sta avvicinando alla fine e stasera i naufraghi si preparano per la semifinale: chi sarà ad arrivare alla prossima puntata? Intanto però riceveranno una sorpresa: scopriranno finalmente l’esistenza dell’altra isola dove, per tutto questo tempo, c’è stata Beatrice. Di recente a lei si è aggiunto anche Roberto Ciufoli, eliminato al televoto. Prima di lui a fare compagnia a Beatrice era stata Francesco Lodo, che è uscita al televoto contro Roberto quando quest’ultimo ha deciso di rimanere per giocarsi le ultime settimane con la speranza di riuscire ad arrivare alla finale. Come reagiranno i naufraghi quando scopriranno dell’esistenza dell’altra isola?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

I naufraghi hanno trascorso dei giorni abbastanza tranquilli: grazie ad Ignazio che si è rasato i capelli, hanno avuto diritto ad una porzione di pasta giornaliera. La settimana però si è conclusa e adesso sono costretti a tornare a procurarsi il cibo da soli.

IL PALINSESTO DELL’INTERA SETTIMANA TELEVISIVA – IL VIDEO