“Isola dei Famosi”, è da poco cominciata la semifinale del programma: tra scontri e liti, i naufraghi si contendono gli ultimi posti rimasti per la finalissima di lunedì 7 giugno

E’ da poco cominciata la semifinale de “L’Isola dei Famosi”, che ha decretato l’eliminato del televoto fra Isolde Kostner e Matteo Diamante. Ilary Blasi, ancora una volta, è affiancata dagli immancabili opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, che non mancano mai di commentare con i loro giudizi pungenti le peripezie dei naufraghi. La presentatrice, poco dopo aver aperto il collegamento con la Palapa, ha annunciato ai suoi naufraghi un cambio davvero imprevisto.

“L’isola vuole l’ultimo sacrificio. Andrete in un’altra isola dove ricomincerete tutto daccapo, senza fuoco“, ha sentenziato la conduttrice, seguita a ruota da Massimiliano Rosolino. La Blasi ha poi incalzato i concorrenti in merito ai due naufraghi che attendevano il giudizio del pubblico: le critiche aspre non sono di certo mancate. Durante l’annuncio dell’eliminato, tuttavia, è accaduto l’impensabile all’interno dello studio. Elettra Lamborghini è rimasta di stucco di fronte alla notizia: “Non ho parole“.

“Isola dei Famosi”, Elettra Lamborghini è sconvolta: “Non ho parole”. I motivi

La nomination tra Matteo Diamante e Isolde Kostner ha messo a dura prova le dinamiche del gruppo. In settimana, i naufraghi si sono espressi in merito alla sorte toccata ai colleghi, non nascondendo quelle che erano le loro preferenze e le simpatie che, inevitabilmente, si sono create nel corso dei mesi. Ignazio Moser, in un confessionale, ha espresso la propria ammirazione nei confronti dell’atleta, che ha definito un “robot da combattimento“. “Era riferito al suo modo di vivere sulla spiaggia” – ha puntualizzato il fidanzato di Cecilia Rodriguez in diretta – “Sembra che lei possa riuscire a vivere qui per altri sei mesi“.

Ilary ha anche fatto ascoltare al pubblico le parole di Awed, che nel corso della settimana ha cambiato idea più di una volta. Se inizialmente aveva confessato di voler vedere Matteo in finale, successivamente sembrava aver mutato opinione in seguito ad un avvicinamento con Isolde. La sua mancata trasparenza ha suscitato la replica al veleno di Tommaso Zorzi: “E’ il terzo cambio di idea in pochi giorni“, lo ha rimbeccato aspramente l’opinionista.

La discussione si è poi stoppata nel momento in cui Ilary ha annunciato l’eliminato del televoto: è stata Isolde Kostner a dover abbandonare “L’Isola”. Il verdetto del pubblico ha sicuramente sbalordito i naufraghi, arrivando a sconvolgere persino gli stessi opinionisti. Elettra Lamborghini ha sbarrato gli occhi ed è rimasta paralizzata per più di qualche secondo: “Non ho parole“.

L’opinionista non si aspettava minimamente questo risultato. “Matteo mi piace, ma non doveva uscire Isolde“, ha sentenziato la cantante, non riuscendo a capacitarsi del fatto che il pubblico abbia eliminato l’atleta.