Isola, flirt in corso. Awed scatenato: “Mi ha risvegliato l’ormone”

Sta nascendo qualcosa tra due naufraghi dell’Isola? Qualcosa bolle in pentola e solo il tempo ce lo potrà confermare con esattezza.

Le sorprese in quest’edizione de “L’Isola dei Famosi” non mancano mai. Il reality terminerà il 2 giugno, ha le ore contate e anche questa avventura per i naufraghi sopravvissuti cesserà per sempre.

A poche ore quindi dallo stop della gara però sembra essere giunto alla cronaca rosa un presunto avvicinamento tra due naufraghi che sembrano essere sempre più vicini l’uno all’altro nelle ultime settimane.

Il web si è già scatenato a seguito di un confessionale molto esplicito dichiarato proprio da Awed che non si è tirato indietro e ha ammesso quello che prova per l’altra partecipante con cui ha legato maggiormente nel programma. Capiamo però cosa ha rivelato lo youtuber nel dettaglio.

Valentina Persia e Awed? Ecco cosa succede tra i due naufraghi

Gli appassionati al programma lo hanno notato subito. È sempre più forte l’intesa tra Valentina Persia e Awed. Secondo il giovane 25enne youtuber, Valentina avrebbe cambiato il suo atteggiamento nelle ultime settimane, riservandogli attenzioni maggiori e parole più affettuose non attribuibili ad una semplice amicizia.

Tra i due sta nascendo un flirt? La Persia ancora non si è pronunciata sull’intera situazione anche se ha ammesso che Awed “è un po’ il Che Guevara dell’Isola, con questa barba e quest’abbronzatura!”

Awed sfogandosi prima con i suoi compagni d’avventura e poi nel confessionale, ha ammesso di essere lusingato dalle attenzioni speciali di Valentina Persia. “Mi ha risvegliato l’ormone”, ha detto in modo molto semplice alle telecamere.

I due diretti ineterassati però non hanno ancora palesato nulla a riguardo di una possibile storia tra di loro. Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire come si evolverà la “relazione”.