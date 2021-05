“Medaglia d’oro assicurata”, Katia Follesa come Fiona May: fa il pieno di like – FOTO

Katia Follesa ha da poco pubblicato una tripletta di foto sui suoi profili social mentre si allena al pari di Fiona May riscuotendo un enorme successo tra i fan

L’attrice Katia Follesa ha incantato e divertito ancora una volta i suoi follower su Instagram con tre foto fantastiche mentre in un centro sportivo si allena correndo. La bella comica in pochi minuti dalla pubblicazione del suo post ha ricevuto già più di 22 mila cuoricini di gradimento e oltre 200 commenti. I suoi fan si sono scatenati tra chi la prende in giro dicendo “Specialità preferita: sollevamento della forchetta” e altri che scrivono: “Hai la medaglia d’oro assicurata”.

Com’è nel suo stile di attrice comica e cabarettista la Follesa ha scherzato con il suo pubblico scrivendo, nella didascalia alla tripletta di foto su Instagram, “Mi ha chiamato Fiona May e mi ha detto:”Ka, te la senti di fare le Olimpiadi quest’anno?” Ho risposto:”Fifi, va bene… se me lo chiedi tu accetto!”… e niente… ho iniziato ad allenarmi al Saini!”, suscitando l’enorme ilarità dei suoi seguaci.

Katia Follesa, la tripletta di foto da medaglia olimpica

