Colta da un malore in casa: ragazza muore sotto gli occhi dei genitori

Una ragazza di 25 anni è morta sabato pomeriggio dopo essere stata colpita da un infarto mentre si trovava in casa con i genitori a Cursi (Lecce).

Un infarto fulminante mentre era seduta sul divano di casa accanto al padre. È morta così sabato pomeriggio una ragazza di 25 anni residente a Cursi, in provincia di Lecce. Lanciato l’allarme da parte dei familiari, sul posto sono arrivati medici del 118 che non hanno potuto più far nulla per la 25enne, stroncata da un infarto che non le ha lasciato scampo. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale strettasi al dolore della famiglia.

Lecce, colpita da un infarto in casa: ragazza di 25 anni muore sotto gli occhi dei genitori

Una ragazza strappata alla vita a soli 25 anni da un malore. Questo il dramma consumatosi nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 29 maggio, a Cursi, piccolo comune in provincia di Lecce.

Arianna Lanzilotto, 25 anni compiuti da poco più di una settimana, come riporta la redazione de Il Quotidiano di Puglia, si è sentita male mentre era seduta sul divano accanto al padre. I genitori accorgendosi di quanto stava accadendo hanno lanciato subito l’allarme.

Leggi anche —> Incendio in un’abitazione: uomo muore intrappolato tra le fiamme

Presso l’abitazione è arrivata in pochi minuti un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi i tentativi dei medici che hanno constatato il decesso, sopraggiunto in seguito ad un infarto fulminante.

Leggi anche —> Ingegnere muore poche ore dopo il vaccino: famiglia sporge denuncia

La notizia della morte di Arianna, che lavorava presso un’agenzia immobiliare di Maglie (Lecce), ha fatto subito il giro del Paese rimasto letteralmente sconvolto. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social ed indirizzati alla famiglia della 25enne che lascia la madre, il padre ed il fidanzato.

“Non esistono parole, spiegazioni – si legge in un post pubblicato su Facebook da un’amica- per una tragedia del genere, non è accettabile un dolore così, è disumano tutto questo! Possa Dio dare la forza ai tuoi genitori. Dolce, gentile, meravigliosa … Ti ricorderò sempre così … Fai buon viaggio bellissima“.