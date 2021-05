Incendio in un’abitazione: uomo muore intrappolato tra le fiamme

Un uomo di 65 anni è morto questa mattina in seguito ad un incendio devastante che ha avvolto la sua abitazione di Lunata di Capannori, in provincia di Lucca.

Un devastate incendio ha avvolto un’abitazione questa mattina a Lunata di Capannori, in provincia di Lucca. Nel rogo è morto un uomo di 65 anni che, per via delle sue condizioni di salute, era costretto sulla sedia a rotelle. A chiamare i soccorsi, il fratello della vittima, che si trovava in garage quando sono divampate le fiamme. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118 che non hanno potuto far nulla per il 65enne rimasto intrappolato in casa.

Lucca, incendio in un’abitazione: morto un uomo invalido rimasto intrappolato tra le fiamme

Un uomo è morto questa mattina, lunedì 31 maggio, in seguito ad un incendio divampato nella casa dove viveva, sita in via del Chiasso a Lunata, frazione del comune di Capannori, in provincia di Lucca.

La vittima è Angelo Fenici, 65enne invalido civile che era costretto sulla sedia a rotelle per via delle sue condizioni di salute. A far scattare l’allarme, riporta la redazione de La Gazzetta di Parma, alcuni vicini che, accortisi del fumo proveniente dall’abitazione, hanno avvisato il fratello della vittima, in quel momento nel garage per effettuare dei lavori.

Leggi anche —> Omicidio nella notte: ragazzo di 26 anni ucciso in strada a colpi d’arma da fuoco

Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del 118. I pompieri hanno domato le fiamme, ma non hanno potuto far nulla per il 65enne rimasto intrappolato in casa, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Leggi anche —> Si schianta in moto contro il guardrail: operaio di 37 anni perde la vita

Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Capannori che, insieme ai vigili del fuoco, hanno provveduto ai rilievi per risalire alle cause che hanno scatenato il rogo.

Dai primi riscontri, scrive La Gazzetta di Parma, pare che l’incendio possa essere scaturito da una sigaretta che Fenici stava fumando, circostanza che deve ancora trovare conferma.