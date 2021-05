Un uomo di 37 anni è morto ieri sera a Sorbano del Vescovo, frazione di Lucca, dopo essersi schiantato con la moto di un amico contro il guardrail.

Un’altra tragedia sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri, un uomo di 37 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Sorbano del Vescovo, frazione di Lucca. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail. A nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale ed i carabinieri per gli accertamenti.

Si è schiantato in moto contro il guardrail ed ha perso la vita. È accaduto nella serata di ieri a Sorbano del Vescovo, piccola frazione di Lucca. La vittima è Michele Catelli, operaio 37enne residente poco distante dal luogo del sinistro.

Secondo quanto riporta la redazione de Il Tirreno, il 37enne si trovava a bordo di una moto, una Honda Hornet di un amico, quando ha perso il controllo della due ruote ed è finito contro il guardrail che delimita la carreggiata.

Sul luogo dell’incidente arrivano gli operatori sanitari del 118, ma per l’operaio non c’è più nulla da fare. L’equipe medica non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravissime ferite riportate nell’impatto.

Insieme ai soccorsi sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale ed i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti. Le forze dell’ordine, scrive Il Tirreno, notando che la moto non è intestata alla vittima individuano il proprietario in un bar. Quest’ultimo avrebbe raccontato che Catelli gli aveva chiesto di fare un giro in moto da solo, richiesta alla quale era arrivato un rifiuto. L’operaio, invece, sarebbe salito sulla Honda e, approfittando delle chiavi inserite nel cilindretto d’accensione, sarebbe partito senza indossare il casco.

In sella alla due ruote di grossa cilindrata la vittima avrebbe raggiunto il cavalcavia, dove si è verificato il drammatico incidente costatogli la vita. Su quanto accaduto sono in corso le verifiche dei militari dell’Arma che, scrive Il Tirreno, hanno informato il magistrato di turno.