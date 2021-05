Michael Douglas, tutte le novità sulla terza stagione de “Il metodo Kominsky”

Tutto quel che c’è da sapere, novità, spoiler, trama e curiosità sull’ultima stagione Netflix de “Il Metodo Kominsky” con Michael Douglas.

Sancito dopo un’interminabile attesa il ritorno della terza e conclusiva stagione de “Il Metodo Kominsky“. La serie televisiva, scissa tra le principali caratteristiche del dramma e della commedia, ha fatto nuovamente capolino sulla piattaforma Netflix soltanto il 28 maggio, guadagnandosi in soli tre giorni il 5° posto per visualizzazioni nella penisola.

Fin dall’esordio della prima stagione nel 2018, il suo immenso protagonista Michael Douglas, vestendo i panni dell’apparentemente imperturbabile insegnante di recitazione hollywoodiano Sandy Kominsky, in compagnia del suo migliore amico in scena, Norman, alias Alan Arkin, sensibilizzerà a dismisura ed ancora una volta i cuori dei suoi telespettatori.

Michael Douglas, il ritorno conclusivo e tutte le novità sulla terza stagione de “Il metodo Kominsky”

La terza stagione si afferma dunque come la fine di un’avventura fortemente apprezzata in tutto il globo. Sia per l’interezza del suo pluripremiato cast, che sulla cura delle tematiche di vita reale trattate al suo interno con disarmante delicatezza ed ironia. Un equilibrio che, raccontato nel lasso di tempo stavolta di sole 6 puntate, e con la partecipazione inattesa di una esilarante new entry, è ormai pronto per la sua ultima conquista.

Ad entrare in scena in maniera inattesa in quest’ultima stagione, nonché dopo la triste scomparsa di uno dei punti saldi della serie televisiva, Norman Irving Newlander, salvo per la riproposizione di alcuni toccanti flashback nei suoi ultimi giorni di vita che compariranno nella prima puntata, sarà l’attore e regista statunitense, vincitore agli Oscar per l’indimenticabile “Million Dollar Baby”, Morgan Freeman.

Inoltre gli episodi, da mezz’ora ciascuno, promettono ognuno un approfondimento su altre personalità già trattate, ma più superficialmente, nelle passate stagioni. Ad esempio la figlia di Sandy, Mindy, oppure l’ex moglie adesso in procinto di tornare in città per organizzare i preparativi per le nozze della stessa Mindy. Alcuni intrecci con personaggi invece inediti saranno fonte di sorprendenti rivelazioni.

Uno fra questi sarà sicuramente l’incontro di Sandy con il cagnolino sperduto “Irving”. Palese e simpatica allusione al passaggio del suo caro ed insostituibile amico Norman, attraverso una probabile reincarnazione avvenuta a poche ore dalla sua veglia funebre, ad un’altra vita. Riconosciuta per la sua totalitaria bellezza ai passati Golden Globe, “Il Metodo Kominsky”