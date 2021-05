“La numero uno”, Melissa Satta fa doppietta e incanta i fan – FOTO

Melissa Satta fa doppietta pubblicando due scatti a dir poco strepitosi: i fan rimangono estasiati di fronte alla sua bellezza sconvolgente

Melissa Satta è ogni giorno più bella e sensuale agli occhi dei fan. Di recente tornata single, dopo la rottura con Kevin Prince Boateng, la modella non perde l’occasione per esibire il proprio fascino tramite scatti e video. Gli utenti, oltre 4 milioni, la seguono fin dai tempi in cui Melissa ricopriva il ruolo di “velina mora” all’interno del noto tg “Striscia la Notizia”.

A colpi di stacchetti e di outfit che ne mettevano in risalto il fisico mozzafiato, la Satta si è guadagnata il consenso unanime di tutto il pubblico, che anche oggi non smette di seguirla e di venerarla. Di recente, l’ex velina ha condiviso due scatti da perdere la testa: la scollatura fa intravedere la sua parte più bella.

Melissa Satta fa doppietta e incanta i followers, unica – FOTO

Un outfit eccentrico ma senza dubbio meraviglioso, quello sfoggiato dall’ex velina negli ultimi due scatti postati tramite Instagram. Melissa Satta, che non manca mai di esibire la propria travolgente sensualità, ha indossato una larghissima tuta di colore bianco e giallo, abbinata a sandali oro che ne mettono in risalto la carnagione olivastra, e che lasciano al contempo intravedere i tatuaggi. Nel primo dei due scatti – un favoloso primo piano -, la scollatura di Melissa ha catturato le attenzioni di tutti.

Un look studiato fin nei minimi particolari. I capelli, lisci e raccolti in un’elegante coda, contribuiscono ad esaltare il suo volto radioso, il cui sguardo è tuttavia celato dagli occhiali neri. Nella seconda foto, Melissa ha posato per gli utenti sfoggiando l’intero outfit: la visuale è paradisiaca.

“Sei la numero uno“, “Ti sta bene tutto addosso“, “Adoro“: i fan concordano all’unanimità in merito alla bellezza della loro beniamina. La Satta fa doppietta e raccoglie così il pieno di consensi.